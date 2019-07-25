Футбол
Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»Спорт-Экспресс 16:23
Сроки соглашения 27-летнего игрока с испанской командой не уточняются. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне Обианг провел в чемпионате Англии 24 матча.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе
Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.
Обновлено в 14:20
Политика
Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Навального арестовали на 30 суток
Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.
Обновлено в 15:41
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Общество
Россиян предупредили о снеге на выходных
В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В России приняли закон об упрощении поиска пропавших детей
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.
Обновлено в 09:43
Футбол
Головин презентовал выездную форму «Монако»
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу
Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Политика
Россиянам разрешили охотиться луками
Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:39
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда
Обновлено в 17:27
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер сравнил новую главу минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр с российским и американским коллегами.
Обновлено в 17:25
Политика
Хочет в отпуск: Порошенко попросил допросить его на день раньше
Речь идёт о деле про "Кузницу на Рыбальском" Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с просьбой провести его допрос 24 июля, а не 25 числа, как указано в повестке.
Обновлено в 09:48
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек
Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35