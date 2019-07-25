Футбол

Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»Спорт-Экспресс 16:23

Сроки соглашения 27-летнего игрока с испанской командой не уточняются. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне Обианг провел в чемпионате Англии 24 матча.
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«Вест Хэм» продал Обьянга в «Сассуоло»

Sport24.ru17:08

Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»

Спорт-Экспресс16:23

Обианг променял «Вест Хэм» на «Сассуоло»

Sport.ru16:44

«Хетафе» подписал защитника «Вест Бромвича» Ньома

Sports.ru16:32

«Сассуоло» представил Обьянга в качестве новичка команды

Матч ТВ16:53

«Сассуоло» объявил о переходе Обианга

РИА Новости15:58

Обианг покинул «Вест Хэм» и перешёл в «Сассуоло»

Евро-футбол.ру15:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе

Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.
Обновлено в 14:20
Политика

Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.
Обновлено в 15:41
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В России приняли закон об упрощении поиска пропавших детей

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.
Обновлено в 09:43
Футбол

Головин презентовал выездную форму «Монако»

Обновлено в 14:07
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Политика

Россиянам разрешили охотиться луками

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:39
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда

Обновлено в 17:27
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя

Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер сравнил новую главу минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр с российским и американским коллегами.
Обновлено в 17:25
Политика

Хочет в отпуск: Порошенко попросил допросить его на день раньше

Речь идёт о деле про "Кузницу на Рыбальском" Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с просьбой провести его допрос 24 июля, а не 25 числа, как указано в повестке.
Обновлено в 09:48
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Наука

Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Назван смертельно опасный популярный продукт

Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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