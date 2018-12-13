Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустил 6-8 недель после операции
Sport24.ru
02:03

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш перенесет операцию по удалению грыжи. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, процедура будет проведена в пятницу, после чего срок восстановления игрока сборной Португалии составит 6-8 недель.
Sport24.ru02:03

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Хавбек «Валенсии» Гуэдеш перенесёт операцию и пропустит 6-8 недель

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Гедеш пропустит 6-8 недель после операции по удалению грыжи

Спорт-Экспресс02:28

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустил 6-8 недель после операции

Sport24.ru02:03

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Матч ТВ00:58

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Sportbox.RU00:58

Гедеш пропустит от 6 до 8 недель из-за операции

Soccer.ruвчера в 07:55
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Португальский футболист, нападающий, выступающий в испанской «Валенсии». Игрок национальной сборной Португалии .
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