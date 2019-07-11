Футбол
Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клубSportbox.RU 02:25
Полузащитник «Урала» Марко Араторе стал игроком «Лугано». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из России и Британии
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Культура
Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева
Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште
Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Экономика
Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском
Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства РФ о создании в Ульяновской области территории опережающего социально-экономического развития "Инза".
Обновлено в 08:13
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые станет отцом
Американский актёр Элайджа Вуд впервые станет отцом.
Обновлено вчера в 05:14
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Происшествия
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово
Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти сотрудников таможни столичного аэропорта "Домодедово".
Обновлено в 07:41
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро
В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Кино
Умер звезда фильма «Эта страна» Майкл Слеггс
Известность Майкл Слеггс получил после съемок в псевдодокументальной ленте «Эта страна».
Обновлено в 07:38
Происшествия
Двух россиян заключили под стражу из-за ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ заключены под стражу из-за ЧП, произошедшего во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске.
Обновлено в 05:53
Общество
Ученые обнаружили новый признак развития аутизма
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Климкин назвал Лаврова циничным
По словам Климкина, Лавров стал очень циничным. Об этом он рассказал в интервью "Громадскому" в четверг, 11 июля.
Обновлено в 07:28
Общество
Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53