Футбол

Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клубSportbox.RU 02:25

Полузащитник «Урала» Марко Араторе стал игроком «Лугано». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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«Урал» отдал Араторе в аренду в «Лугано»

Советский спорт03:33

Хавбек «Урала» Араторе продолжит карьеру в Швейцарии

Soccer.ru01:44

Хавбек «Урала», который ранее играл за «Санкт-Галлен», будет выступать на правах аренды за «Лугано»

Спорт-Экспресс03:35

Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубом

Чемпионат03:02

Полузащитник «Урала» перешел в швейцарский клуб

Матч ТВ02:25

«Урал» объявил об уходе Араторе. Полузащитник продолжит карьеру в Швейцарии

Sport24.ru03:20

«Урал» отдал Араторе в аренду «Лугано»

Sports.ruвчера в 23:00
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из России и Британии

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Общество

Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок

Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол

«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский предложил ужесточить люстрацию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришли бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште

Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Экономика

Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском

Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства РФ о создании в Ульяновской области территории опережающего социально-экономического развития "Инза".
Обновлено в 08:13
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые станет отцом

Американский актёр Элайджа Вуд впервые станет отцом.
Обновлено вчера в 05:14
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Происшествия

Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово

Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти сотрудников таможни столичного аэропорта "Домодедово".
Обновлено в 07:41
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро

В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Кино

Умер звезда фильма «Эта страна» Майкл Слеггс

Известность Майкл Слеггс получил после съемок в псевдодокументальной ленте «Эта страна».
Обновлено в 07:38
Происшествия

Двух россиян заключили под стражу из-за ЧП во время салюта в Минске

Двое граждан РФ заключены под стражу из-за ЧП, произошедшего во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске.
Обновлено в 05:53
Общество

Ученые обнаружили новый признак развития аутизма

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В Петербурге стартует военно-морской салон

В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Климкин назвал Лаврова циничным

По словам Климкина, Лавров стал очень циничным. Об этом он рассказал в интервью "Громадскому" в четверг, 11 июля.
Обновлено в 07:28
Общество

Названа безвредная доза шоколада

Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
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