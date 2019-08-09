Футбол
Полузащитник «Страсбура» Сиссоко может перейти в «Спартак»Vprognoze.ru 04:34
Полузащитник «Страсбура» Ибраим Сиссоко может продолжить карьеру в «Спартаке». Как сообщает источник, «красно-белые» могут оформить трансфер на следующей неделе.
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Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.Sport24.ruвчера в 18:04
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Sport24.ruвчера в 18:04
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Ашберн
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