Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.

с чего всё началось

Полузащитник «Страсбура» Ибраим Сиссоко может продолжить карьеру в «Спартаке». Как сообщает источник, «красно-белые» могут оформить трансфер на следующей неделе.

Полузащитник «Страсбура» Сиссоко может перейти в «Спартак»

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