Футбол

Полузащитник «Страсбура» Сиссоко может перейти в «Спартак»Vprognoze.ru 04:34

Полузащитник «Страсбура» Ибраим Сиссоко может продолжить карьеру в «Спартаке». Как сообщает источник, «красно-белые» могут оформить трансфер на следующей неделе.
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.
Sport24.ruвчера в 18:04

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Источник: полузащитник «Страсбура» может перейти в «Спартак»

Sport.ru03:28

«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»

Чемпионат02:27

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко на следующей неделе

Sports.ruвчера в 18:42

«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Sport24.ruвчера в 18:04

«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Бомбардир.рувчера в 18:54

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко

Soccer.ruвчера в 18:50

«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Газета.Ruвчера в 21:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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