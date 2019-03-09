Полузащитник «Спартака» попал в сферу интересов «ПСЖ»Газета.Ru 14:14

Спорт Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.

Армия и оружие На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепа Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины, на нашивках одной из них появится изображение черепа с надписью "Украина или смерть".

Политика Порошенко: Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.

Кино Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш 9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш.

Политика В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.

Спорт Шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, передает "Советский спорт".

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

Общество Скончался внук Колчака В Париже в возрасте 85 лет скончался Александр Ростиславович Колчак, внук Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией адмирала Александра Васильевича Колчака, сообщается в фейсбуке Союза потомков Галлиполийцев.

Происшествия В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива «Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.

Армия и оружие ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник ВВС Индии засекли беспилотник около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар, после чего дрон был сбит.

Армия и оружие Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.

Происшествия На подстанции в Венесуэле произошел пожар На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.

Религия Умер настоятель петербургского Казанского собора После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.

Происшествия Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.

Армия и оружие В России иностранные авиационные двигатели заменят отечественными Ведущий конструктор проекта Виталий Логинов сообщил, что самолет, оснащенный двигателем ВК-800, будет сертифицирован уже в 2020 г. Работы над ВК-800 ведут специалисты "Уральского завода гражданской авиации" в Екатеринбурге, а также в петербургском "ОДК-Климов".

Политика В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.

Спорт Мартен Фуркад: «Отдал 100 процентов сил, но этого не хватило» Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что отдал 100 процентов сил в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.