Футбол

Полузащитник «Спартака» может перейти в клуб Серии АNews.ru вчера в 11:40

20-летний игрок на частном самолёте приземлился в Вероне и провёл в городе целый день, пишет L’Arena. Сообщается, что он мог провести переговоры с клубом «Верона». Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново», подписав контракт до 2023 года.
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Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»

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Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной»

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