Футбол
Полузащитник «Спартака» может перейти в клуб Серии АNews.ru вчера в 11:40
20-летний игрок на частном самолёте приземлился в Вероне и провёл в городе целый день, пишет L’Arena. Сообщается, что он мог провести переговоры с клубом «Верона». Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново», подписав контракт до 2023 года.
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Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А
Матч ТВвчера в 09:47
Источник: Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной». По совету Боккетти
Спорт-Экспрессвчера в 09:17
Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А
Sportbox.RUвчера в 09:47
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:05, Вашингтон
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