Футбол

Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию
Газета.Ru
15:19

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на колене в римской клинике, сообщает "Советский спорт". Об этом проинформировал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
Газета.Ru15:19
Роман Зобнин
Всё хорошо, всем спасибо за поддержку. Через месяц буду как новенький.
— Роман Зобнин, российский футболистРИА Новости 15:01

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