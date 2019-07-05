Футбол
Полузащитник «Спартака» Ломовицкий может перебраться в «Урал»Bookmaker-ratings.ru 09:59
«Урал» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Клуб из Екатеринбурга попытается взять в годичную аренду 21-летнего футболиста. Об интересе «Урала» к Ломовицкому сообщает издание «Спорт-Экспресс».
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
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