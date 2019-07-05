«Урал» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Клуб из Екатеринбурга попытается взять в годичную аренду 21-летнего футболиста. Об интересе «Урала» к Ломовицкому сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Полузащитник «Спартака» Ломовицкий может перебраться в «Урал»

Спорт день за днем

Игры Сталкинг в опасных местах из S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в Urban Explorer В Интернете опубликовали новый трейлер, демонстрирующий геймплей игры Urban Explorer, которая повествует о сталкерстве в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. В процессе игры геймерам необходимо будет изучать заброшенные строения, покинутые населенные пункты и зоны отчуждения, избегая при этом опасности.

Политика Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.

Интернет Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Армия и оружие Сирийский посол прокомментировал поставку С-400 в Турцию Поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию не вызывает опасения в Сирии. Об этом заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Политика Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

Политика День независимости Украины пройдет без военного парада Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся проведения Дня независимости страны в следующем месяце, 24 августа.

Общество В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женится в третий раз Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.

Политика Министр обороны Германии объявила об отставке Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Транспорт Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Здоровье На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.

Происшествия Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Наука На Большом адронном коллайдере ученые открыли новую частицу Ученые из РФ совместно с зарубежными коллегами в ходе работ в ЦЕРН, на Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика Заседание суда по делу Вышинского перенесли Подольский районный суд Киева не стал в понедельник, 15 июля, рассматривать на очередном заседании дело главного редактора агентства «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.

Экономика Эксперты считают неправильным оценивать стоимость рубля в бигмаках Специалисты предлагают разобраться, из чего складывается стоимость популярного в мире фаст-фуда, тогда станет понятным, что национальную валюту по паритету покупательской способности надо оценивать в стандартных торгуемых товарах.