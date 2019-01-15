Футбол

Полузащитник «Спартака» Глушаков пропустил тренировку команды
REGNUM
04:09

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропустил тренировку команды. Об этом 15 января сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что Глушаков не принимает участия в тренировке в целях профилактики.
REGNUM04:09

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Глушаков пропускает тренировку «Спартака», Ташаев вернулся в общую группу

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Ташаев вернулся в общую группу «Спартака». Глушаков пропустил утреннюю тренировку

Sport24.ru01:46

Глушаков пропустил тренировку «Спартака»

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Глушаков пропустил тренировку «Спартака»

Sportbox.RU02:04

Глушаков пропускает тренировку «Спартака»

Спорт-Экспресс01:52

Ташаев вернулся в общую группу «Спартака». Глушаков пропустил тренировку в целях профилактики

Sports.ru02:33

Глушаков отсутствует на тренировке «Спартака»

Бомбардир.ру02:13
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