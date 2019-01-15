Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропустил тренировку команды. Об этом 15 января сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что Глушаков не принимает участия в тренировке в целях профилактики.

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