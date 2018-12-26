В ближайшее трансферное окно футболист испанской "Севильи" Квинси Промес может покинуть клуб. Напомним, что 26-летний голландский полузащитник перешел в севильскую команду летом 2018 года из московского "Спартака". Испанский клуб заплатил красно-белым за него 20 миллионов евро.

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