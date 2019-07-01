Футбол
Полузащитник «Селтика» может перейти в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 16:00
Полузащитник "Селтика" Томас Рогич может пополнить состав "Зенита", сообщает The Scottish Sun.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
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Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
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