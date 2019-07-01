Футбол
Полузащитник «Селтика» может перейти в «Зенит»Евро-футбол.ру вчера в 16:00
Полузащитник "Селтика" Томас Рогич может пополнить состав "Зенита", сообщает The Scottish Sun.
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СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
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Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
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В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным
Посещение врача-психиатра перед свадьбой помогло бы избежать случаев домашнего насилия, предупредить усугубление депрессивных состояний и неврозов, а также помочь принять взвешенное решение о вступлении в брак с человеком, который уже страдает тем или иным видом расстройства.
Обновлено в 09:42
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
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Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Интернет
Облако Mail.ru подведет персональные итоги путешествий
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
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Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено 30 июня в 15:27
Армия и оружие
В Крыму развернули «Панцири-С» и С-400 для проверки боевой готовности
По словам Астафьева, в проверке боевой готовности задействованы соединения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые являются подразделениями противовоздушной обороны.
Обновлено в 08:43
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В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
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Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в России
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В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47