Футбол

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»Sport24.ru вчера в 12:55

Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Футболист провел за уфимскую команду 40 матчей.
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«Уфа» объявила об уходе Салатича

Советский спортвчера в 14:05

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Чемпионатвчера в 13:39

Швейцарский полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport.ruвчера в 14:59

Салатич покинул «Уфу»

Матч ТВвчера в 12:37

Салатич покидает «Уфу»

РИА Новостивчера в 12:22

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport24.ruвчера в 12:55
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Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

Мировые цены на нефть впервые с начала февраля опустились ниже $61 за баррель. В целом по итогам мая котировки упали почти на 14%.
Обновлено вчера в 13:05
Спорт

Хореограф группы Тутберидзе отпраздновал день рождения без Загитовой

Обновлено в 02:33
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России

Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Общество

В Tinder сообщили, что не передавали данные пользователей силовикам

Приложение для знакомств Tinder не передавало данные пользователей российским властям, сообщил «Коммерсанту» официальный представитель компании.
Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Apple окончательно похоронила iPhone 5s

Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт

Пассажиропоток на МЦК вырос на 15,9 процента с начала года

Почти 58,2 млн пассажиров перевезли в 2019 году поезда Московского центрального кольца (МЦК).
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Происшествия

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

Обновлено в 02:51
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Единоборства

Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Авто

Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Екатеринбурге на участника протестов в сквере завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Мельниченко, которого ранее оштрафовали за участие в несанкционированной акции в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Гаджеты

Lenovo выпустила ноутбуки ThinkPad с процессорами AMD Ryzen Pro

Компании AMD удалось заключить важную сделку: Lenovo будет использовать процессоры Ryzen 7 Pro 3700U в новых моделях ноутбуков ThinkPad серий T и X. Процессоры Ryzen 7 Pro 3700U изготавливаются по 12-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

Обновлено в 02:33
Футбол

Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
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