Футбол
Полузащитник Салатич покинул «Уфу»Sport24.ru 12:55
Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Футболист провел за уфимскую команду 40 матчей.
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Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
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Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
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Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
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В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
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Футбол
Бывший защитник «Барселоны» осужден на 14 месяцев
Защитник турецкого "Бешикташа" Адриано Коррея приговорен к 14 месяцам тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:29
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
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Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
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Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру
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Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Обновлено в 13:50
Политика
Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Обновлено в 18:40
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский назначил своего пресс-секретаря
Обновлено в 07:01
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
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Кучма прокомментировал свое новое назначение
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Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
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Мусульмане встречают Ураза-байрам
Обновлено в 18:00
Авто
Кроссовер Hyundai Kona стал гибридным
Южнокорейская компания Hyundai официально рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Kona в гибридной модификации.
Обновлено в 09:39
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Политика
Помпео рассказал о готовности США к переговорам с Ираном
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты никогда не отличались выполнением своих обязательств по международным соглашениям.
Обновлено в 18:25