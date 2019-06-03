Футбол

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»Sport24.ru 12:55

Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Футболист провел за уфимскую команду 40 матчей.
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«Уфа» объявила об уходе Салатича

Советский спорт14:05

Швейцарский полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport.ru14:59

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Sport24.ru12:55

Салатич покинул «Уфу»

Матч ТВ12:37

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Спорт-Экспресс12:01

«Уфа» объявила об уходе Салатича

Чемпионат13:39

Салатич покинул «Уфу»

Sports.ru13:50
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Жена бывшего короля Малайзии родила сына

О беременности молодой супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе, хотя сама модель слухи о предстоящем пополнении в семье не подтверждала.
Обновлено в 14:50
Политика

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Здоровье в приоритете

История здравоохранения Мальты насчитывает уже несколько веков, и именно на ней основывается дальнейший рост в медицинской и фармацевтической промышленности страны.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Игры

Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3

Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
Обновлено в 05:20
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Футбол

«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва

«Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.
Обновлено в 12:29
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика

Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Общество

В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников

В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:55
Футбол

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко пострадала при перелете от неадекватных пассажиров

Обновлено в 08:30
Футбол

«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»

Обновлено в 14:11
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Apple заявила о закрытии iTunes

Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Политика

РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
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