Футбол
Полузащитник Салатич покинул «Уфу»Sport24.ru 12:55
Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Футболист провел за уфимскую команду 40 матчей.
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
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Жена бывшего короля Малайзии родила сына
О беременности молодой супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе, хотя сама модель слухи о предстоящем пополнении в семье не подтверждала.
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Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
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История здравоохранения Мальты насчитывает уже несколько веков, и именно на ней основывается дальнейший рост в медицинской и фармацевтической промышленности страны.
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В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
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Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3
Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Футбол
«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва
«Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.
Обновлено в 12:29
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика
Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
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Общество
В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников
В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:55
Футбол
Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»
Обновлено в 14:11
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
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Apple заявила о закрытии iTunes
Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Политика
РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.
Обновлено в 13:01
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Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21