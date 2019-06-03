Футбол

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»Sport24.ru 12:55

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Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона». Футболист провел за уфимскую команду 40 матчей.
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