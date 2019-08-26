Футбол

Матч ТВМатч ТВПолузащитник «Шахтера» на этой неделе может перейти в «Рому»

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Полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Роме». Представители бразильского игрока подтвердили, что в трансфере их клиента заинтересован главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее работал в украинском клубе.
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