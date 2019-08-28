Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUПолузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии

Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена». Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
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«Ростов» отдал Эззатоллахи в аренду бельгийскому клубу

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