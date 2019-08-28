Футбол
Sportbox.RUПолузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена». Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
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Политика
В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога
Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится.
РБК 19:46
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.
Известия 15:07
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета 16:55
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда 21:30
Футбол
Манджукич отказался переходить в «ПСЖ»
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Sports.ru 16:59
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 14:09
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой
StarHit.ru 17:00
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Происшествия
Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
News.ru 05:55
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль 14:10
Армия и оружие
Историк объяснил, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Историк российского атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему гитлеровская Германия не сумела разработать свое ядерное оружие.
iReactor 22:28
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия 20:42
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
Экономика сегодня 15:43
Экономика
Раскрыт объем секретных расходов России
В 2017 году расходы России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рубелей.
Piter.tv 04:08
Здоровье
Волгоградский онкодиспансер получил инновационные УЗ-аппараты
Отделение ультразвуковых исследований Волгоградского областного онкологического диспансера пополнило инновационное оборудование, сообщили в учреждении здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград 09:00
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31