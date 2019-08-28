Футбол
Sportbox.RUПолузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена». Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
СеверИнформ 02:28
Происшествия
Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери
Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.
Газета.Ru 14:42
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
АФК "Система" принадлежит 55,64% МТС. Оператор приобрел 100% "Кинополиса" у "Бизнес-Недвижимости", которая также входит в портфель АФК.
Интерфакс 12:59
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Общество
Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
Lenta.ru вчера в 10:15
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Интернет
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли «закладку»
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносный код в CamScanner — популярном Android-приложении для распознавания текста на сфотографированных документах и создания PDF-файлов.
Вести.Хайтек 09:43
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Футбол
Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Происшествия
Суд вернул матери мальчика, которого отец посадил на цепь
Свободные Медиа 08:19
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
«Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев»
По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.
Украина.ру 10:56
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Здоровье
Ученые рассказали о действенной экстремальной «пещерной» диете
Экстремальная диета «пещерного человека» представляет собой голодание в течение 36 часов с дальнейшими 12 часами рациона, состоящего из всего, что только захочется.
iReactor 07:23
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
Следователи в Орловской области приступили к проверке после сообщений в СМИ об издевательствах над инвалидом в одном из местных домов-интернатов.
Российская газета 08:05
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
ГЛАС.RU 02:43
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57