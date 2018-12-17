Футбол
Полузащитник ФК "Ростов" Артур Юсупов присоединился к футболистам, которые поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, арестованных после двух драк в Москве.
Мойка78вчера в 22:28
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Футбол
Месси забил 50-й гол в 2018 году
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
«Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин был удален
"Лион" разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Защитник «Аякса» стал обладателем премии Golden Boy
Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
«Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»
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Футбол
Аршавин заявил, что «Зенит» вернет чемпионство в Петербург
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«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
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Футбол
Евгений Трефилов: в финале мы сыграли отвратительно
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Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
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Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено вчера в 11:59
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Саутгейт был признан тренером года в Англии
Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено вчера в 15:30
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«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 11:03
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«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Аршавин вернулся в «Зенит», Моуринью ждут в «Интере», на матче сборной России по хоккею установлен рекорд посещаемости. Главные новости дня
Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 декабря. 1. На матче сборных России и Финляндии был установлен рекорд посещаемости.
Обновлено в 00:16