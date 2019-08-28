Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи перешел на правах аренды в бельгийский «Эйпен». В этом клубе высшей футбольной лиги Бельгии 22-летний футболист проведет сезон 2019/20.

Полузащитник «Ростова» перешел в бельгийский «Эйпен» на правах аренды

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