Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.

с чего всё началось

Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта. Футболист играет за «Ростов» с 2017 года. В минувшем сезоне он выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»

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