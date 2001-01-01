Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»Metaratings 15:20
Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта. Футболист играет за «Ростов» с 2017 года. В минувшем сезоне он выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.
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Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.Чемпионат14:30
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