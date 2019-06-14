Футбол

Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»Rostov.ru 08:38

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Спортсмен останется в команде ещё минимум на четыре года. Он уже начал подготовку к новому сезону, рассказали 14 июня в пресс-службе ФК.
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