Футбол
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»Rostov.ru 08:38
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Спортсмен останется в команде ещё минимум на четыре года. Он уже начал подготовку к новому сезону, рассказали 14 июня в пресс-службе ФК.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Аксенов назвал комедией абсурда продление санкций ЕС по Крыму
Ранее комитет постпредов стран ЕС согласовал принял решение о продлении пакета санкций, которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС, писал News.ru.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м
"На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:55
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Энергетика
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть
Как следует из отчета МЭА, поставки нефти из стран, не входящих в Организацию стран—экспортеров нефти (ОПЕК), в 2019 году вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 09:52
Космос
Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну
В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18
Теннис
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
Обновлено в 08:57
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14