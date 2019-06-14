Футбол
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»Rostov.ru вчера в 08:38
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Спортсмен останется в команде ещё минимум на четыре года. Он уже начал подготовку к новому сезону, рассказали 14 июня в пресс-службе ФК.
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Роман Еременко: Потрясающие болельщики повлияли на мое решение остаться в «Ростове»
Советский спортвчера в 07:26
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Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.
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Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
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СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина.
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Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
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Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
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Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В кабмине рассказали о планах по развитию сети 5G в российских городах
Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 00:05
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Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
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Фанаты готовы отдать $20 000 за просмотр режиссёрской версии «Лиги справедливости»
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В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено вчера в 10:54
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Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено вчера в 22:51
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Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
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Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
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Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".
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Первые жители Донбасса получили российские паспорта
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Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Дивизия имени Дзержинского отмечает 95-летие со дня основания
В Подмосковье прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня создания дивизии имени Дзержинского.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено вчера в 12:04
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Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем
Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
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Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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