Футбол

Полузащитник «Реала» Льоренте выбыл из строя на три неделиЕвро-футбол.ру 09:21

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте не поможет команде в ближайших матчах. По информации Marca, 24-летний футболист выбыл из строя на три недели в связи с травмой приводящей мышцей бедра.
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