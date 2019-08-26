Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПолузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму мышцы голени

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 24 августа
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес получил повреждение мышцы голени, сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Родригес был заменен на 57-й минуте в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:1) в субботу.
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