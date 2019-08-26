Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПолузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму

Хавбек «Реала» Хамес Родригес угодил в лазарет. 28-летний колумбиец получил травму правой камбаловидной мышцы. По информации официального сайта «Реала», повреждение у полузащитника было выявлено после прохождения медицинского осмотра.
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Хамес угодил в лазарет «Реала» с травмой правой камбаловидной мышцы

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Хамес получил травму и может пропустить 2-3 недели

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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