Футбол
Bookmaker-ratings.ruПолузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму
Хавбек «Реала» Хамес Родригес угодил в лазарет. 28-летний колумбиец получил травму правой камбаловидной мышцы. По информации официального сайта «Реала», повреждение у полузащитника было выявлено после прохождения медицинского осмотра.
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Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Жерар Депардье исполнит роль Брежнева
МИР 24 вчера в 19:28
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС
Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.
ТАСС 24 августа в 02:01
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Московский Комсомолец 03:01
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Гаджеты
Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа
Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов.
Российская газета 07:24
Армия и оружие
Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019
Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.
Хабаровский край сегодня 03:00
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Футбол
Футболист «Крыльев Советов» считает, что в «Спартаке» нет игроков высочайшего класса
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов дал комментарий после домашнего поражения от московского «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ (1:2). Он заявил, что в команде Олега Кононова нет игроков высочайшего класса, которые требуют особенного внимания со стороны обороны.
ProstoProSport 06:59
Футбол
Заболотный забил дебютный гол за «Сочи»
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 22 августа в 11:18
Армия и оружие
В Литве заявили о снижении активности боевой авиации РФ над Балтикой
Ранее НАТО сообщало о повышенной активности российской боевой авиации над Балтикой, когда с конца июля и вплоть до прошлой недели истребители НАТО с баз в Литве и Эстонии взлетали для сопровождения по 10−14 раз еженедельно.
REGNUM 09:55
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58