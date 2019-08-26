Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПолузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 24 августа
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Хавбек «Реала» Хамес Родригес угодил в лазарет. 28-летний колумбиец получил травму правой камбаловидной мышцы. По информации официального сайта «Реала», повреждение у полузащитника было выявлено после прохождения медицинского осмотра.
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