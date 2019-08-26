Хавбек «Реала» Хамес Родригес угодил в лазарет. 28-летний колумбиец получил травму правой камбаловидной мышцы. По информации официального сайта «Реала», повреждение у полузащитника было выявлено после прохождения медицинского осмотра.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Кино Кит Харингтон сыграет супергероя из киновселенной Marvel Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», примет участие в съемках одной из картин студии Marvel «Вечные».

Гаджеты Google представит Android 10 3 сентября Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.

Здоровье В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Меркель назвала условия возвращения России в G7 Германский канцлер отметила, что несмотря на различные оценки все участники саммита в Биаррице поддержали ее позицию и теперь ждут прогресса в минском процессе, чтобы Россия снова стала членом международного клуба.

Общество Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.

Общество Супруги из Британии нашли клад на ферме Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).

Футбол Урал — Сочи 3:1 Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Хоккей Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.

Экономика Почему почти половина российских работников заняты не своим делом Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.

Происшествия На «Планерной» на рельсы упал человек В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.

Происшествия В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.

Армия и оружие Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.

Общество В работе Facebook произошел сбой Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.

Политика Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.

Происшествия В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранных рыбаков В Приморском крае задержаны 150 иностранных рыбаков, которые вели незаконный промысел во время тайфуна «Кроса».

Армия и оружие Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019 Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Политика В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019 В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Финансы Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".

Экономика Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.