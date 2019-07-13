Футбол
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»Чемпионат 04:05
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет видеть в команде Родригеса, с которым они вместе работали в «Реале» и мюнхенской «Баварии». Руководитель неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что и футболист хочет перебраться в Италию, однако «Реал» требует за него слишком большую сумму.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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