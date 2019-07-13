Футбол

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»Чемпионат 04:05

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет видеть в команде Родригеса, с которым они вместе работали в «Реале» и мюнхенской «Баварии». Руководитель неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что и футболист хочет перебраться в Италию, однако «Реал» требует за него слишком большую сумму.
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«Наполи» призывает «Реал» снизить цену за Хамеса

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Sport24.ru03:46

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Матч ТВвчера в 10:32
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