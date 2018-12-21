Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы
REGNUM
07:30

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.
REGNUM07:30

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Асенсио получил травму и не сыграет в финале клубного ЧМ

РИА Новости07:11

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

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«Реал» потерял Асенсио на три недели

Матч ТВ05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Sportbox.RU05:40

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Спорт-Экспресс05:19

Асенсио выбыл на три недели и пропустит финал клубного чемпионата мира

Sport24.ru05:37

Асенсио пропустит 3 недели из-за травмы мышц передней поверхности бедра

Sports.ru05:34
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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