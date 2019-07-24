По информации издания, Асенсио получил разрыв крестообразной связки, из-за чего выбыл из строя на длительный период. Он может полностью пропустить предстоящий сезон.

Здоровье Мурманская область получила 300 млн рублей на медицину «Покупаем современную технику для 11 наших учреждений в 9 муниципалитетах - от УЗИ и эндоскопического оборудования до аппаратуры для проведения имунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии», - написал Андрей Чибис в своем официальном Facebook.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Общество Минтруд может допустить женщин к ранее запрещенным профессиям Interfax-Russia.ru - Федерация независимых профсоюзов России добилась согласия Минтруда включить в список ограничений применения труда женщин пункт, допускающий принимать женщин на те позиции, где работодатель гарантирует техническую безопасность, сообщил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Футбол «Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.

Происшествия Фигуранты гомофобного списка «Пилы» обратились в СК после убийства активистки Григорьевой Уточняется, что в начале лета 2019 года был зарегистрирован сайт «Пила», на котором опубликовали список представителей ЛГБТ-сообщества, а также активистов.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно «По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Происшествия В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.

Финансы Курс рубля мало изменился к доллару и евро Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.

Наука Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Шоу-бизнес Станислав Садальский заявил своим поклонникам, что они никому не нужны Станислав Садальский опубликовал очередной пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором обратился к поклонникам.

Финансы Аналитики предрекают скорый обвал рубля Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Общество В РПЦ задействуют современное искусство на благо Святой Екатерины В РПЦ обсудили с деятелями современного искусства, как внедрить в Екатеринбург образы и символы Святой Екатерины.

Политика Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Происшествия Десятки школьников пострадали в столкновении двух автобусов в Канаде Два школьных автобуса полностью выгорели в результате столкновения с легковушкой в Канаде, травмы получили 69 человек, по большей части дети, направлявшиеся домой из летнего лагеря, сообщает CBC.