Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмыREGNUM 01:55
По информации издания, Асенсио получил разрыв крестообразной связки, из-за чего выбыл из строя на длительный период. Он может полностью пропустить предстоящий сезон.
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Здоровье
Мурманская область получила 300 млн рублей на медицину
«Покупаем современную технику для 11 наших учреждений в 9 муниципалитетах - от УЗИ и эндоскопического оборудования до аппаратуры для проведения имунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии», - написал Андрей Чибис в своем официальном Facebook.
Обновлено в 03:13
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Минтруд может допустить женщин к ранее запрещенным профессиям
Interfax-Russia.ru - Федерация независимых профсоюзов России добилась согласия Минтруда включить в список ограничений применения труда женщин пункт, допускающий принимать женщин на те позиции, где работодатель гарантирует техническую безопасность, сообщил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Фигуранты гомофобного списка «Пилы» обратились в СК после убийства активистки Григорьевой
Уточняется, что в начале лета 2019 года был зарегистрирован сайт «Пила», на котором опубликовали список представителей ЛГБТ-сообщества, а также активистов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Политика
Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны
Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
Обновлено вчера в 16:57
Финансы
Курс рубля мало изменился к доллару и евро
Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.
Обновлено 22 июля в 05:23
Происшествия
Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери
Обновлено вчера в 09:53
Наука
Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря
Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено вчера в 04:17
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Станислав Садальский заявил своим поклонникам, что они никому не нужны
Станислав Садальский опубликовал очередной пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором обратился к поклонникам.
Обновлено в 00:44
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
В РПЦ задействуют современное искусство на благо Святой Екатерины
В РПЦ обсудили с деятелями современного искусства, как внедрить в Екатеринбург образы и символы Святой Екатерины.
Обновлено в 02:34
Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Десятки школьников пострадали в столкновении двух автобусов в Канаде
Два школьных автобуса полностью выгорели в результате столкновения с легковушкой в Канаде, травмы получили 69 человек, по большей части дети, направлявшиеся домой из летнего лагеря, сообщает CBC.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31