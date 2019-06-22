Футбол
Полузащитник «ПСЖ» Нкунку может перейти в «РБ Лейпциг»Sport24.ru 22 июня в 15:59
Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Бундеслиге. По информации L’Equipe, интерес к 21-летнему форварду проявляет «РБ Лейпциг». Контракт Нкунку с парижским клубом рассчитан до 2020 года.
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