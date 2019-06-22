Полузащитник «ПСЖ» Нкунку может перейти в «РБ Лейпциг»Sport24.ru вчера в 15:59

Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в Бундеслиге. По информации L’Equipe, интерес к 21-летнему форварду проявляет «РБ Лейпциг». Контракт Нкунку с парижским клубом рассчитан до 2020 года.

Авто Продажи автомобилей KIA с пробегом в мае выросли на 16% Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам мая реализовали 642 таких машины, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

Общество Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.

Политика Грузия приценивается к санкциям Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.

Общество Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.

Наука Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.

Политика Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.

Спорт Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Общество Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.

Экономика ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

Космос НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.

Происшествия Восемь человек госпитализированы с пищевым отравлением в Братске Восемь человек в выходные доставлены в больницы города Братска с пищевым отравлением, сообщили ИА «ИрСити» 24 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Политика Несколько государств выступили за возвращение России в ПАСЕ Многие государства выступили за принятие резолюции, предоставляющей России возможность вернуться в ПАСЕ.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Экономика В России выросли госрасходы на закупки лекарств В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Происшествия В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Общество Форт Поспелова во Владивостоке обновят к ВЭФ Во время пятого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, откроется и визит-центр музея-заповедника «Владивостокская крепость».

Происшествия Массовое ДТП произошло на новокузнецкой трассе Утром в понедельник, 24 июня, на автодороге Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий произошло массовое столкновение легковых автомобилей, о чем сообщил очевидец в соцсетях.