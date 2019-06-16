Футбол
Полузащитник «Оренбурга» Сутормин может скоро перейти в «Зенит»Петербургский дневник вчера в 10:54
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Зените», передает «Спорт-Экспресс». По данным издания, футболист уже близок к переходу в клуб сине-бело-голубых. В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах.
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с чего всё началось
Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.Спорт-Экспрессвчера в 08:08
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Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Тихоокеанский флот уничтожил противника в Японском море
Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали торпедами и глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.17 июня в акватории залива Петра Великого пять противолодочных кораблей Тихоокеанского флота отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»
Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон «Донбасс»
Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно снятый со своего поста, впервые рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация нанесла удар по запрещенному в РФ добровольческому батальону "Донбасс".
Обновлено вчера в 20:50
Транспорт
Более 250 экскурсий организовали в московском метро с начала года
Власти столицы организовали более 250 прогулок по различным станциям метро с января 2019 года.
Обновлено в 01:16
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише
Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек
В результате погибли 16 человек, еще 30 пострадали, передает 20 minutos со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
К прямой линии с Путиным прислали почти 600 тысяч вопросов
По состоянию на 15:00 воскресенья, 16 июня, получено уже почти 600 тыс. обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты
Обновлено вчера в 02:00
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54