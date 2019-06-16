Полузащитник «Оренбурга» Сутормин может скоро перейти в «Зенит»Петербургский дневник вчера в 10:54

Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

с чего всё началось

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Зените», передает «Спорт-Экспресс». По данным издания, футболист уже близок к переходу в клуб сине-бело-голубых. В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах.

Полузащитник «Оренбурга» Сутормин может скоро перейти в «Зенит»

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