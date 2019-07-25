Футбол
Обианг покинул «Вест Хэм» и перешёл в «Сассуоло»Евро-футбол.ру вчера в 15:48
Полузащитник "Вест Хэма" Педро Обианг перешёл в "Сассуоло", сообщает Sky Sports. Сумма трансфера 27-летнего испанца не разглашается. В минувшем сезоне Обианг провёл 24 матча в АПЛ и отдал голевую передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Над Каспийским морем потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Обновлено в 02:49
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ
Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд руб. в год, и проект бюджета рассчитываетс я с учетом новых корректив.
Обновлено в 02:45
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
«Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта», — говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 02:12
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Mazda тестирует RX-8 на Нюрбургринге
Напомним, что последний серийный автомобиль Mazda RX-8 был представлен еще в 2012 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Лифт с тремя пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге
Лифт с тремя людьми рухнул с 9 этажа дома по улице Будапештская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в футбольных воротах
Отечественная балерина Анастасия Волочкова устроила свой фирменный шпагат прямо в футбольных воротах.
Обновлено в 03:03
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Нурмагомедов возглавил список Forbes самых успешных российских звезд
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% граждан России хотели бы в будущем приобрести дачный участок. Информация об этом следует из опроса ВЦИОМ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit
Встреча президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном произойдет сразу же после того, как как Лондон завершит процедуру Brexit.
Обновлено в 01:24