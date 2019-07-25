Полузащитник "Вест Хэма" Педро Обианг перешёл в "Сассуоло", сообщает Sky Sports. Сумма трансфера 27-летнего испанца не разглашается. В минувшем сезоне Обианг провёл 24 матча в АПЛ и отдал голевую передачу.

Обианг покинул «Вест Хэм» и перешёл в «Сассуоло»

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