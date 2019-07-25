Полузащитник сборной Экваториальной Гвинеи Педро Обьянг перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Сассуоло». Об этом 25 июля сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.

Полузащитник Обьянг перешёл из «Вест Хэма» в «Сассуоло»

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