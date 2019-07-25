Футбол
Полузащитник Обьянг перешёл из «Вест Хэма» в «Сассуоло»REGNUM 01:15
Полузащитник сборной Экваториальной Гвинеи Педро Обьянг перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Сассуоло». Об этом 25 июля сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты
Донни Йен показал именной золотой Huawei P30 Pro
Обновлено в 00:51
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»
Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В Сети опубликовали фотографии секретной «Зоны 51»
Обновлено вчера в 16:47
Финансы
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Доллар утратит статус мировой резервной валюты, утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков JP Morgan Chase, и это произойдет уже довольно скоро.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Мнения специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Клопп считает, что подписать Бэйла практически невозможно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный переход вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в английскую команду.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Москве проходят пикеты из-за убийства активистки Елены Григорьевой
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено вчера в 08:00
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Политика
Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном
Новый министр обороны США Марк Эспер, утвержденный в должности во вторник, заявил, что США не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.
Обновлено вчера в 22:21