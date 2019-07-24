Футбол
Полузащитник «Наполи» сдан в аренду «Кальяри»REGNUM вчера в 21:24
Полузащитника ФК «Наполи» Марко Рога взял в аренду «Кальяри», сообщается на официальном сайте клуба. Рог арендован с последующим обязательным выкупом.
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«Кальяри» арендовал с обязательством выкупа полузащитника «Наполи» Рога за 15 млн евро
Sports.ruвчера в 17:05
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Армия и оружие
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Власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тарифам на газ на переговорах с МВФ.
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