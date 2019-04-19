Футбол
Полузащитник «Монако» Фабрегас получил травму икроножной мышцыSport24.ru 09:05
«Монако» на своем официальном сайте сообщил о характере травмы полузащитника Сеска Фабрегаса. У испанца диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Фабрегас травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
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Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика
Начались дебаты между Зеленским и Порошенко
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Обновлено в 11:59
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика
Белый дом анонсировал визит премьера Японии в США
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
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УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Здоровье
В Сызрани транспортные полицейские сдали кровь
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте добровольно сдают кровь с 2015 года, хорошо понимая важность донорства и необходимость помощи людям, которым для спасения это требуется.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления
Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику
Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.
Обновлено в 05:28
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено в 11:47
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
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Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»
Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске
Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В Советском районе Волгограда построят новую детскую больницу
В Волгограде в Советском районе рядом с областным кардиологическим и перинатальным центрами собираются построить многопрофильную областную детскую больницу.
Обновлено в 09:56
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка
Более 30 знаменитостей «снялись» в клипе рэпера Lil Dicky на песню Earth
Рэпер из США Lil Dicky (Дэвид Эндрю Берд) выпустил клип на песню Earth, в записи которой которой приняли участие около 30 знаменитостей.
Обновлено в 08:19
Политика
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Обновлено вчера в 23:23
Наука
Time включил создателя «ГМО-младенцев» в список 100 самых влиятельных людей года
Редакция журнала Time включила китайского ученого Хэ Цзянькуя в список 100 самых влиятельных людей 2019 года.
Обновлено в 07:08
Политика
Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.
Обновлено в 13:04
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00