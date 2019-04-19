Футбол
Полузащитник «Монако» Фабрегас получил травму икроножной мышцыSport24.ru 09:05
«Монако» на своем официальном сайте сообщил о характере травмы полузащитника Сеска Фабрегаса. У испанца диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Фабрегас травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
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Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
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Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
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ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
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Рынок начал день с покупок, «РусГидро» падает на новости о размещении
Внешний фон к началу пятничных торгов в России сложился нейтральный.
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский назвал действующего президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.
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МЧС готово оказать помощь в установлении причин пожара в Нотр-Даме
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Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
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