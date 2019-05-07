Футбол

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета дисквалифицирован до конца сезонаВести.Ru 11:55

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1. Полузащитник "россонери" Лукас Пакета на 75-й минуте заработал удаление, ударив арбитра встречи по руке.
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