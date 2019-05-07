Футбол
Полузащитник «Милана» Лукас Пакета дисквалифицирован до конца сезонаВести.Ru вчера в 11:55
Лукас Биглия
Хосе Маури
|27′
Сусо
|37′
|44′
Андреа Поли
|57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
|61′
|63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
|65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
|67′
|72′
Маттиа Дестро
|74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
|74′
Лукас Пакета
|75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|79′
|80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
|86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
|90′+6′
|90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
|53%
|Владение мячом
|47%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|10
|17
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|1
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
20
Абате
17
Сапата
22
Мусаккьо
68
Родригес
79
Кессиэ
4
Маури
39
Пакета
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
28
Скорупский
33
Калабрези
23
Ларангейра
4
Войнович
35
Дейкс
20
Эдера
5
Пульгар
22
Дестро
9
Сантандер
10
Сансоне
24
Паласио
Болонья
Расстановка 4‑5‑1
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1. Полузащитник "россонери" Лукас Пакета на 75-й минуте заработал удаление, ударив арбитра встречи по руке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Кино
Опубликован список любимых фильмов россиян о войне
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено 06 мая в 15:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался
Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Политика
Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко
Обновлено в 02:50
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Стартовали продажи самой дорогой версии Уаза Хантер
УАЗ выкатил на российский рынок самую дорогую версию Хантера под названием Экспедиция. Цены на нее стартуют с 886 тыс. 410 руб.
Обновлено в 01:39
Автоспорт
«Феррари» обновит двигатель перед Гран-при Испании
Команда «Феррари» объявила, что будет использовать на Гран-при Испании силовую установку новой спецификации.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Возвращение Marussia — в Новосибирске конструируют новый спорткар
Напомним, около полутора лет назад новосибирская компания VIP-Service выкупила шесть экземпляров автомобилей бренда Marussia.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Политика
Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus
Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Жители Сахалина поймали малыша, сорвавшегося с четвертого этажа
В селе Соловьевка, расположенном на Сахалине, местные жители спасли жизнь четырехлетнему малышу, который висел за балконом четвертого этажа.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Пять стран потребовали снять запрет на продажу слоновой кости
Продажа слоновой кости в настоящее время запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:04
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Названы города, где прогремит салют в День Победы
Обновлено вчера в 19:51