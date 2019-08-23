Футбол

Полузащитник «Милана» Кесси может стать одноклубником ГоловинаSport24.ru вчера в 23:27

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«Монако» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси. Как сообщает RMC Sport, клубы уже ведут переговоры. «Милан» планирует выручить за 22-летнего ивуарийца минимум 20 млн евро.
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