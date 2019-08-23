Футбол
Полузащитник «Милана» Кесси может стать одноклубником ГоловинаSport24.ru вчера в 23:27
«Монако» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси. Как сообщает RMC Sport, клубы уже ведут переговоры. «Милан» планирует выручить за 22-летнего ивуарийца минимум 20 млн евро.
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Происшествия
Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян
Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.
Обновлено в 03:15
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Хирург рассказал о связи семечек и аппендицита
Факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще не установлены, заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 01:57
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Донецкая снайперша рассказала, как украинцы приезжали в ДНР за рабами
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 05:01
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Технологии
SOVA упростит российским компаниям разработку голосовых помощников
Проект создания открытой голосовой операционной системы для разработки голосовых помощников SOVA (Smart Open Virtual Assistant), запущенный «Лабораторией Наносемантика» совместно с компанией «Нейросети Ашманова», получит финансирование от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), «Коммерсанту» в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Обновлено в 03:18
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Космос
Конструктор «Федора» рассказал о целях миссии робота на МКС
Робот "Федор" во время своей миссии на МКС будет прежде всего отрабатывать взаимодействие с человеком, что необходимо для дальнейших разработок модели, которая будет работать за пределами станции в открытом космосе, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова
Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.
Обновлено вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35