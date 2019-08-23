Отмечается, что «Милан» оценивает своего 22-летнего хавбека не менее, чем в €20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Напомним, летом 2017 года Кессье перешёл в «Милан» из «Аталанты», после чего миланский клуб выкупил его трансфер за €24 млн.

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