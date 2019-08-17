Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛRT на русском 02:33
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ). Футболист вошёл в стартовый состав матча второго тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.
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В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
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Porsche 911 Carrera 1984 года выпуска американцы превратили во внедорожное купе: автомобилю увеличили колёсные арки на семь сантиметров, а передние вдобавок расширили ещё на 14 сантиметров, чтобы на колёсные диски Braid Fuch можно было надеть массивные шины BG Goodrich размерностью 245/65 R17.
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Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
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Политика
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Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.
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Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
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Иностранцы получили гранты на «Евразия Global» на 2,4 млн рублей
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Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России
Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
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В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
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Глава комитета по этике РФС: Такие слова не красят Семака
Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев высказался по поводу поведения главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ахматом».
Обновлено в 04:54
Общество
В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.
Обновлено в 04:57
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Помимо «Локомотива» на Рибери претендуют «Спартак» и «Динамо»
Сообщается, что помимо «Локомотива» на 36-летнего игрока также претендуют два московских клуба — «Спартак» и «Динамо».
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