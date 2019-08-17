Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛRT на русском 02:33
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ). Футболист вошёл в стартовый состав матча второго тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.
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Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
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Происшествия
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Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
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В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
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Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
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В Ленобласти поисковик подорвался на мине времен ВОВ
Работник поискового отряда подорвался на мине в Лениобласти.
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