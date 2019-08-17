Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛRT на русском 02:33

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ). Футболист вошёл в стартовый состав матча второго тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.
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Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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