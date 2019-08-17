Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛRT на русском 02:33
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ). Футболист вошёл в стартовый состав матча второго тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.
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В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
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Общество
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Кино
Скончался создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Создатель известного мультипликационного героя кролика Роджера Ричард Уильямс скончался в Великобритании на 87-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:16
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Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
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Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
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Армия и оружие
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Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
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Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
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Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
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Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
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Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
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Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
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В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.
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В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс
Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".
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Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
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Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
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Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
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