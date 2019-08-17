Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛRT на русском 02:33

У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ). Футболист вошёл в стартовый состав матча второго тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ

RT на русском02:33

Зинченко прервал рекордную серию в АПЛ

Чемпионат01:29

Прервалась победная серия Зинченко из 23 матчей в АПЛ

Sport24.ruвчера в 14:47

Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ

Sportbox.RU01:09

Зинченко прервал серию из 23 матчей с победами в АПЛ

Советский спортвчера в 15:26

Зинченко прервал рекордную серию для АПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 17:53

Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ

Матч ТВ01:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено в 10:19
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Экономика

Минимальный размер оплаты труда повысят

В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Происшествия

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

Обновлено вчера в 05:27
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Кино

Скончался создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Создатель известного мультипликационного героя кролика Роджера Ричард Уильямс скончался в Великобритании на 87-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:16
Авто

Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер

Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Музыка

Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт

В Москве прокопали второй участок Большой кольцевой линии метро

Обновлено в 09:53
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено вчера в 11:15
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество

В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу

В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой

Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка

На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере

После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.
Обновлено в 11:58
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 09:45
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд и выжила

В воскресенье на станции "Таганская" Московского метрополитена под прибывающий поезд упала девушка.
Обновлено в 07:10
Транспорт

В Саратове новый аэропорт Гагарин принял первый рейс

Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом передает из терминала корреспондент "РГ".
Обновлено в 05:45
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»

Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Футбол

Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»

По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Теннис

Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное