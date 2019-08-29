Футбол
Gazeta.SPbПолузащитник Мак может уйти из «Зенита»
Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд. Его звали к себе некоторые европейские клубы – в том числе «Бешикташ», рассказал агент Мака. Напоминаем, что игрок пришел в «Зенит» три года назад.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.Sport24.ru08:42
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